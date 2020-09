Jump Special Anime Festa 2020: l’evento si farà online

Con gli strascichi della pandemia da Covid-19 che ancora impediscono di tornare a una piena normalità, Shueisha ha deciso che il Jump Special Anime Festa 2020, così come tanti altri eventi e convention in giro per il mondo, si terrà in formato digitale. L’annuncio è arrivato attraverso l’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump. I fan potranno partecipare in modo assolutamente gratuito, seguendo le preview che verranno mostrate sul canale YouTube ufficiale della casa editrice giapponese.

Non prendete impegni dunque per l’11 ottobre, perché potrete vedere alcune attesissime immagini tratte dal film Demon Slayer: Mugen Train, pronto all’uscita nelle sale giapponesi il prossimo 16 ottobre, come anche delle anticipazioni dalla seconda stagione dell’anime di successo Dr. STONE. Tanto da vedere ci sarà anche nel campo delle preview, con alcune scene tratte dall’anime Jujutsu Kaisen (che farà il suo esordio il 2 ottobre in Giappone, e in contemporanea su Crunchyroll), e soprattutto dell’anime originale del manga di Shonen Jump + Boukyaku Battery, dal genio di Eco Mikawa.

Il Jump Special Anime Festa è un evento annuale che Shueisha usa per promuovere gli anime tratti dai vari franchise di Weekly Shonen Jump, Jump SQ e V Jump, di solito proiettando alcune scene in varie città giapponesi. Non va confuso però con Jump Festa, il più grande evento organizzato da Shueisha, solitamente in dicembre, nel quale vengono presentati i nuovi anime (o le nuove stagioni), e che vede, solitamente, la partecipazione dei principali mangaka del famoso editore nipponico.

Se il Jump Special Anime Festa dovesse riscuotere un buon successo, aprirebbe probabilmente le porte a una versione digitale del Jump Festa stesso. Anche voi non vedete l’ora? Manca poco più di un mese, stringete i denti ancora un po’!