PlayStation 5: per il retailer GAME domani un annuncio

Dopo le notizie trapelate in rete, e poi confermate da Microsoft, riguardanti Xbox Series S, sembra che siano in arrivo novità anche sulla sponda Sony con PlayStation 5. Secondo la filiale di Guildford del rivenditore britannico GAME su Twitter, “PS5 ha programmato un annuncio domani, quindi le cose stanno per iniziare questa settimana”.

Il rivenditore menziona esplicitamente “quelli in attesa di preordini”, il che significa che Sony potrebbe annunciare la data per i preordini di PS5 molto presto. Sebbene non sia ancora chiaro se verrà svelata la data di rilascio, il prezzo potrebbe essere confermato. Nessuna parola ancora sul presunto evento di metà settembre per la console, ma potrebbe arrivare entro la prossima settimana. L’uscita della PlayStation 5 è attualmente prevista per le vacanze di Natale del 2020.

Il tweet in questione è stato rimosso. Sotto potete leggere quello che c’era scritto, in inglese. Vedremo allora domani se effettivamente ci sarà questo annuncio da parte di Sony. Rimanete sintonizzati qui su Games Village per sapere se verranno svelate novità riguardanti la tanto attesa PS5.

Those awaiting preorders and have Ryi. Please standby for updates. PS5 have scheduled an announcement tomorrow so things are about to kick off this week. #Guildford

— GAME Guildford (@GAMEGuildford) September 8, 2020