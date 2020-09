Parimatch partner ufficiale di Fnatic per le scommesse

Fnatic sta collaborando con la compagnia di scommesse Parimatch, la partnership sarà di due anni e Parimatch diventerà partner ufficiale per le scommesse del team CS: GO di Fnatic .

I fan inizieranno a vedere il logo di Parimatch sulle divise ufficiali della squadra Fnatic CS: GO . Fnatic e Parimatch attiveranno la partnership anche attraverso contenuti creati appositamente per i social media e YouTube.

Stepan Shulga, responsabile degli Esport di Parimatch:

Parimatch sostituisce Rivalry come società di scommesse ufficiale di Fnatic dopo che la partnership si è conclusa il 4 settembre.

