The Mandalorian Season 2: ecco le prime immagini ufficiali

Le prime immagini della stagione 2 di The Mandalorian sono finalmente arrivate. La serie di successo Disney+ in arrivo alla fine di ottobre, è una delle più attese di questo autunno. Su Twitter sono comparse alcune immagini della seconda stagione che non anticipano nulla ma sono state comunque molto apprezzate dai fan di tutto il mondo.

Possiamo infatti vedere Mando, interpretato da Pedro Pascal, affiancato da Greef (Carl Weathers) e Cara (Gina Carano) e un immancabile Baby Yoda più tenero che mai. Le immagini sono solo un piccolissimo assaggio di cosa andremo poi a vedere. Ma cosa possiamo aspettarci da questa seconda stagione? A quanto pare di tutto e di più. Dave Filoni ha infatti dichiarato:

“Tutto diventa più grande, la posta in gioco aumenta, ma anche la storia personale tra il bambino e il mandaloriano si sviluppa in un modo che penso piacerà agli spettatori”



Il creatore della serie, Jon Favreau, ha aggiunto:

“La nuova stagione riguarda l’introduzione di una storia più ampia nel mondo. Le storie diventano meno isolate, ma ogni episodio ha il suo tema e stiamo dando molta più definizione alla serie.”

La storia più ampia, ovviamente, ha bisogno di un cast più ampio. Non ci sono ancora conferme su personaggi come Ahsoka Tano di Rosario Dawson, Boba Fett o il ruolo sconosciuto di Timothy Olyphant. Ma uno degli attori non ha avuto bisogno dei trucchi mentali Jedi per rivelare qualche piccolo segreto della nuova stagione. Gina Carano ha infatti scherzato dicendo che tra i nuovi personaggi introdotti, alcuni sono sicuramente interpretati da attori veri, mentre per altri non può esserne scura.

Giancarlo Esposito sembra abbia dichiarato che il suo cattivo potrebbe non essere poi così malvagio. Ma sarà vero? Dovremo aspettare per scoprirlo. Ma una cosa non è un mistero per la seconda Stagione di The Mandalorian, cioè che uscirà in anteprima su Disney Plus il 30 ottobre. Vi terremo aggiornati!

