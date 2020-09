Black Clover: ecco il nuovo arco narrativo originale

L’anime di Black Clover ha davvero tenuto i fan col fiato sospeso nelle ultime settimane. Dal momento che la trama della serie animata è andata tanto avanti da raggiungere quella del manga, gli spettatori hanno cominciato a chiedersi quale strategia avrebbero adottato gli sceneggiatori per continuare la serie, lasciando alla controparte cartacea il tempo di sviluppare gli eventi futuri.

Sembra che questo sarà possibile grazie a un arco narrativo filler, che è iniziato proprio con il recentissimo episodio 142, andato in onda nella giornata di oggi su TV Tokyo. E se servissero ulteriori conferme, è arrivato il tweet di Kamiyama Takaaki (aka @keimei_563) che ha diretto questo episodio, e che ha affermato che l’episodio segna l’inizio di un nuovo arco narrativo “completamente originale” per l’anime.

Indiscrezioni su questo nuovo arco narrativo si susseguivano già dal mese scorso, tanto che l’account ufficiale in lingua inglese di Black Clover era intervenuto a chiarire quando, precisamente, sarebbe iniziato. Ora che finalmente l’anime si trova in un territorio narrativamente nuovo e inesplorato, ai fan non resta che aspettare e vedere in quale direzione sarà capace di evolversi una trama che si preannuncia già interessante e molto, molto dark.

Iniziato nell’ottobre del 2017 e prodotto dal gigante dell’animazione nipponica Pierrot, Black Clover è l’adattamento anime del manga di Yuki Tabata, serializzato dal 2015 su Weekly Shonen Jump. L’opera ha avuto un successo enorme, in patria e nel mondo, guadagnandosi una vasta fanbase, e persino, nel settembre 2018, un adattamento videoludico: Black Clover: Quartet Knights (qui la nostra recensione).