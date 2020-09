Ratched: ecco il nuovo trailer della serie ispirata a Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo

In attesa di Ratched, la nuova serie Netflix in uscita il 18 settembre, vogliamo darvi una piccola anticipazione di ciò che vi aspetta. Basata sul romanzo di Ken Kensey Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, che funge da storia di origine per la mostruosa infermiera Ratched del libro. La serie, prodotta da Ryan Murphy, vede protagonista Sarah Paulson nel ruolo del titolo, insieme a Cynthia Nixon, Judy Davis e Sharon Stone. Murphy, in un’intervista a Vanity Fair, ha descritto la serie come un’immaginazione di come è stato creato quel mostro.

L’estetica è quella degli anni 40′, infatti la serie è ambientata un decennio prima degli eventi sia del romanzo che dell’adattamento cinematografico di Milos Foreman del 1975 di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Nel film, Louise Fletcher ha vinto un Oscar per aver interpretato Ratched, insieme alla performance vincitrice dell’Oscar di Jack Nicholson nei panni di Randle McMurphy.

Murphy ha detto a Vanity Fair che sentiva il desiderio di guardare più a fondo nelle origini di Ratched, per mostrare come è diventata l’infermiera indifferente vista in Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo. Sarah Paulson ha detto di essersi identificata con la performance di Ratched e Fletcher quando ha visto il film del 1975 per la prima volta, aggiungendo in seguito che è stato eccitante aggiungere profondità al cattivo. Ha infatti dichiarato a Vanity Fair:

“Mi sono identificata molto profondamente con la sua solitudine. Quando arriverai alla fine della prima stagione, non ti chiederai come e perché Mildred sia diventata così. Puoi mettere in dubbio le sue azioni, puoi avere un giudizio al riguardo, ma lo capirai. Avrà senso per te.”

Il progetto inoltre non sarà una serie limitata. Nel settembre 2017, Netflix ha ordinato due stagioni dello show, per un totale di 18 episodi, ma c’è la possibilità che se avrà successo possa essere rinnovato per altre stagioni. Restate con noi per la recensione della serie in arrivo nei prossimi giorni nella sezione Movies, non rimarrete delusi!