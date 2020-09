ASUS: tantissimi prodotti in promozione

ASUS annuncia che da oggi fino al 20 settembre è attiva una promozione su tantissimi prodotti gaming con la formula del rimborso fino a 650 euro.

La promozione copre una gamma vasta di prodotti ROG e ASUS, coinvolgendo praticamente TUTTE le linee di prodotto: Schede Madri / Schede Video / Periferiche / Monitor / Networking / Case / AIO Cooling.

L’ampiezza della gamma di prodotto e l’importo complessivo raggiungibile – ben 650 euro – rendono questa promozione una opportunità imperdibile in un periodo quale il Back To School, includendo prodotti indirizzati al gaming e all’intrattenimento, ma utili anche per lo studio.

Schede Madri

All’interno della promozione sono incluse numerosissimi modelli di schede madri, tra cui la nuova line-up di motherboard con chipset Z490.

Estremamente veloci, sono caratterizzate da tecnologie all’avanguardia per sfruttare tutta la potenza dei processori Intel Core di decima generazione.

Schede Video

Per godere della miglior esperienza di gioco è possibile approfittare dell’ASUS Gaming Weeks per aggiornare la propria scheda video. Dalla ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING alla DUAL-GTX1660-O6G-EVO, tantissime sono le proposte incluse nella promozione.

Periferiche, Monitor e Networking

All’interno dell’ASUS Gaming Weeks sono incluse periferiche, monitor e networking per tutte le esigenze. Il ROG Swift PG65UQ si affianca a formati più tradizionali ma estremamente performanti come il velocissimo ROG Strix XG248Q a 240Hz, mentre le ROG Theta 7.1 aspettano solo di essere affiancate a soluzioni da sogno come il ROG Pugio II e la tastiera Strix Scope TKL.

I prodotti inclusi sono davvero tanti, non mancano infatti neanche case o cooler, e con un cashback fino a 650 euro non si può esitare.

Come funziona

Bisogna acquistare un prodotto ASUS idoneo tra il 31 agosto e il 20 settembre 2020 da uno dei partner selezionati Inseriscire le informazioni richieste nel modulo di registrazione tra il 14 settembre e il 4 ottobre 2020 Dopo una veloce verifica riceverete il tuo rimborso direttamente sul tuo conto bancario

PERIODO DI VALIDITÀ

La promozione è valida dal 31 agosto al 20 settembre, per maggiori informazioni, potete visitare il sito della ASUS a questo link.