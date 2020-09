Hyrule Warriors L’era della calamità: annunciato il prequel di Breath of the Wild

Nintendo porterà, sotto forma di esclusiva Nintendo Switch il prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, ovvero Hyrule Warriors L’era della calamità. La trama si sviluppa cent’anni prima di Breath of the Wild (difatti nel gioco si accenna a questa epoca).

I giocatori, durante l’avventura, verranno portati ad Hyrule prima della calamità e, nella terra fantastica potranno combattere epiche battaglie in un regno non ancora in rovina. I protagonisti saranno ovviamente Link e Zelda e in più vi saranno altri personaggi come i quattro campioni, per la prima volta giocabili nella serie Hyrule Warriors.

Il nuovo titolo della serie Hyrule Warriors riprende il gameplay all’insegna dell’azione che i fan hanno potuto apprezzare in Hyrule Warriors basato su combo e abilità speciali. In più, i giocatori potranno finalmente calarsi nella storia che narra gli eventi più drammatici della grande calamità.

Hyrule Warriors: L’era della calamità è fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sotto più aspetti, oltre quello grafico. Offre inoltre la possibilità di affrontare orde di nemici e risolvere rompicapi basati sull’ambiente, sbloccare armi e abilità e tanto altro. In calce trovate il trailer ufficiale, mentre vi lasciamo alla panoramica del gioco.