Xbox Live Gold potrebbe esser rimosso dai titoli F2P

Sebbene il rumor di qualche tempo fa riguardo la totale rimozione del servizio Xbox Live Gold è poi stato smentito, qualcosa di nuovo riguardo il servizio targato Microsoft, ci sarebbe.

Difatti, come potete vedere dal tweet che trovate in calce alla notizia, Jeff Grubb (stesso insider che mise in giro la voce della rimozione totale del servizio) è tornato a farsi vedere e a dichiarare quelle che, al momento, rimangono semplici voci di corridoio.

In particolare, afferma che il servizio Xbox Live Gold avrebbe ricevuto politiche diverse, ovvero divenire gratuito (o meglio, non esser più necessario) nei giochi F2P. Per fare un esempio, Fortinite sarebbe uno di quei titoli accessibili a tutti senza alcun abbonamento a pagamento.

Grubb continua poi, dichiarando che sarebbe dovuta arrivare la conferma di tale novità entro poco ma che, alla fin fine, Microsoft abbia deciso di rimandarla in modo indefinito. La mossa, già effettuata da Sony con PlayStation anni fa, sarebbe sicuramente logica e, vedendo il comportamento di Microsoft nei confronti degli utenti, probabilmente sarebbe anche ora di attuare la suddetta politica.

La next-gen inizierà finalmente a novembre 2020 con Xbox Series X e Xbox Series S, quest’ultima rivelata a sorpresa con tanto di prezzo e data di uscita, come potete vedere qui. GamesVillage vi terrà aggiornati riguardo ulteriori cambiamenti e reveal.