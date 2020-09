Crash Bandicoot 4 It’s About Time: demo disponibile per chi preordina il titolo

Bene, ci stiamo finalmente avvicinando alla data d’uscita del nuovo Crash Bandicoot 4 It’s About Time, il quale ci permetterà di portare avanti una storia interrotta vent’anni fa. Difatti, siamo talmente vicini che, tra una settimana, sarà possibile giocare alla demo del titolo.

Purtroppo però, la possibilità di giocare alla demo dell’ultima fatica di Toys for Bob potrà averla solo chi preordinerà il titolo sulle console PlayStation 4 e Xbox One. Per chi preordinerà, la demo sarà disponibile dal giorno 16 settembre, così da essere tra i primi al mondo a poterlo giocare.

Andando però nel dettaglio, la prova includerà due livelli dell’opera e sarà possibile giocare sia con Crash Bandicoot che con Neo Cortex. Ovviamente, sarà possibile provare le nuove Maschere Quantum, per la precisione saranno disponibili Kupuna-Wa, per il controllo del tempo e Lani-Loi per cambiare i piani degli oggetti.

Infine, per chi volesse altre informazioni, esse sono disponibili sul blog ufficiale di PlayStation il quale presenta anche un nuovo e lungo gameplay del gioco assieme al personaggio Tawna, new entry nel roster di personaggi giocabili. È possibile vedere, sempre riferendoci al video, un nuovo livello a bordo di una nave in movimento, mentre notiamo le abilità del nuovo personaggio. Infine, vi ricoridamo che Crash Bandicoot 4 It’s About Time uscirà il giorno 2 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One.