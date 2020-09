RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition annunciato ufficialmente su Switch e PC

Questa mattina vi avevamo già informato riguardo un presunto arrivo di RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition su Nintendo Switch e ora, non è più presunto, ma ufficiale.

Il leggendario terzo capitolo del titolo manageriale targato Frontier Developments, con publisher Frontier Foundry arriverà ufficialmente con la Complete Edition su PC e sulla console nipponica Nintendo Switch, annunciandolo giusto qualche ora fa.

Qui sotto potrete trovare una panoramica del titolo presa direttamente da Steam (sempre in arrivo assieme alla versione Switch) e, finalmente dal giorno 24 settembre, tutti i giocatori della console ibrida potranno gustarsi questo manageriale, ormai cult nel mondo videoludico, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition.

Il tuo parco, a modo tuo

Qualsiasi cosa tu voglia creare, RollerCoaster Tycoon 3 ti offre gli strumenti e la libertà di costruire il parco a tema dei tuoi sogni.

Diventa un magnate e inizia la tua scalata verso il successo

Gestisci finanze, negozi, servizi e dipendenti del parco per affermarti in decine di scenari diversi. Diventa un magnate e imbarcati nella tua nuova, promettente carriera, oppure crea il tuo parco ideale senza problemi economici in modalità illimitata. Soddisfa i bisogni dei tuoi visitatori e mantieni il parco efficiente per avere successo.

Preparati a una selvaggia ondata di avventura con Soaked! e Wild!

Questa edizione completa include tutti i contenuti delle espansioni Soaked! e Wild! Cogli la nuova sfida di creazione e gestione di esilaranti parchi acquatici e spettacolari habitat per animali.

Migliorato per PC

Gioca a RollerCoaster Tycoon 3 per la prima volta su schermi panoramici con risoluzione di 1080p e una migliore compatibilità con i nuovi hardware.

Sali sulle attrazioni

Sali sulle tue attrazioni con la celebre visuale targata RollerCoaster Tycoon 3.

Ricco di contenuti

Potrai riempire il tuo animatissimo parco con più di 300 attrazioni e montagne russe, 500 pezzi di scenario, 60 negozi e servizi e 20 animali da allevare e accudire.

Editor di persone

Crea i tuoi visitatori e vivi le tue creazioni attraverso i loro occhi.

MixMaster

Sbalordisci i tuoi visitatori con strabilianti spettacoli di laser e fuochi d’artificio.