Minecraft Dungeons Inverno Opprimente disponibile da oggi

All’inizio di quest’anno, Minecraft Dungeons è uscito su tutte le piattaforme, vestendo l’originale Minecraft in modo originale per il gioco, il quale è diventato un dungeon crawler. Durante il mese di luglio ha ricevuto il primo DLC con tanti contenuti e ora è il momento di Minecraft Dungeons Inverno Opprimente.

L’ultimo DLC, proprio come il primo del mese di luglio, porterà una nuova isola con tanti nuovi equipaggiamenti, nuovi mostri da combattere come l’Illusionista, nuovi artefatti e livelli da affrontare, concludendo poi con un nuovo boss finale.

Oltre alla nuova espansione a pagamento, Minecraft Dungeons si aggiorna gratuitamente per tutti. L’update porta molte novità in ambito di quality of life, come l’aggiunta degli upgrade da parte del fabbro e del mercante che possono ora potenziare gli equipaggiamenti (quando prima era solo possibile acquistare in modo randomico qualcosa), così come l’arrivo di un nuovo personaggio che permetterà lo scambio degli oggetti tra i giocatori.

Inoltre, gratuitamente saranno anche disponibili le nuove Prove Giornaliere, esse saranno due al giorno e garantiranno loot di livello più alto ma, ovviamente, ad una maggior difficoltà. Minecraft Dungeons Inverno Opprimente è disponible da oggi al prezzo di €5.99 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.