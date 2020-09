Fall Guys Ultimate Knockout: in arrivo il sistema anti-cheat di Fortnite

Fall Guys Ultimate Knockout ha richiamato a sé oltre 7 milioni di giocatori su PlayStation 4 e PC. Purtroppo però, tra questi milioni di utenti sono presenti anche i tanto odiati hacker e cheater, ovvero coloro che usano programmi di terze parti per ottenere vantaggi e vittorie sui giocatori onesti. Il team di sviluppo Mediatonic si è detto dispiaciuto per ciò, ma ha anche iniziato a lavorare per combattere questo grave fenomeno.

Tramite Twitter infatti, lo studio ha annunciato il prossimo arrivo di un sistema anti-cheat molto simile a quello utilizzato su Fortnite:

“Siamo davvero dispiaciuti per il problema dei cheat! Questa settimana stiamo ampliando l’attuale sistema di rilevamento per migliorare le cose. Abbiamo anche un grosso aggiornamento nelle prossime due settimane che aggiunge lo stesso sistema anti-cheat usato da giochi come Fortnite. Grazie per averci sopportato!”

Di recente sono emerse quelle che sono le skin più apprezzate e usate dai giocatori. Le avete già viste?

We're really sorry about the cheating problem!

We're expanding the current detection system this week to improve things

We also have a BIG update in the next couple of weeks that adds the same anti-cheat used by games such as Fortnite

Thanks for bearing with us!

[Not BeanBot]

— Fall Guys | BeanBot Activated 🤖 (@FallGuysGame) September 6, 2020