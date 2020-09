Call of Duty Black Ops Cold War: il reveal del multiplayer fissato per oggi

Call of Duty Black Ops Cold War sta per vivere l’ennesimo reveal in attesa della sua pubblicazione, prevista ufficialmente su PlayStation 4, Xbox One e PC il 13 novembre 2020, mentre su console next-gen (PlayStation 5 e Xbox Series X) arriverà dopo il lancio sul mercato delle due piattaforme di gioco. Oggi 9 settembre alle ore 19:00 italiane è previsto infatti il reveal della componente multiplayer.

Al momento non sappiamo cosa verrà mostrato di preciso, né quali modalità verranno proposte da Treyarch e Activision e dunque, vi invitiamo ad attendere ancora qualche ora per scoprire tutte le novità sullo sparatutto in prima persona. Noi di GamesVillage seguiremo questo reveal, riportandovi tutti i dettagli diffusi. Secondo alcune indiscrezioni, la versione PlayStation 5 di Call of Duty Black Ops Cold War potrebbe essere pubblicata prima in Nord America e solo in un secondo momento anche in Europa. Questo perché la console arriverà prima sul mercato americano?