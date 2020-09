Apple inizia un’altra causa con Epic Games

Apple ha deciso che la lotta con Epic Games non è ancora finita. Dopo la causa da parte dell’azienda cinese, iniziata per via di diversi problemi che la compagnia americana aveva denunciato riguardo il celebre battle royale Fortnite, adesso è arrivata la risposta della mela più famosa al mondo.

A conferma di ciò, CNN ha riportato che Apple ha depositato un ricorso contro il famosissimo publisher. Nello specifico, le accuse riguardano sotterfugio e furto di commissioni. La corporazione leader nel settore del’elettronica ha spiegato come, secondo lei, l’hotfix implementato da Epic per bypassare i pagamenti dell’App Store è da considerarsi un Trojan Horse.

Inoltre, le accuse si sono anche espanse al danno di immagine, soprattutto per quanto concerne le policy del negozio online. Probabilmente, è un chiaro riferimento alla campagna #FreeFortnite.