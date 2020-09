Playstation 5 24K Gold Edition: quando pre ordinarla

Microsoft ha deciso di dare una significativa svolta alla scena, sia quando ha svelato la sua Xbox Series S di cui si era parlato veramente a lungo, sia quando, finalmente, ha rivelato una data e un prezzo ufficiali, per il 10 Novembre. La palla è passata ora a Sony, ma nel frattempo, se avete gusti molto costosi, potete ottenere un primo sguardo e fare un pensiero sulla Playstation 5 24K Gold Edition.

Se ve lo state domandando: sì, si tratterà davvero di una Playstation 5 interamente coperta d’oro. Partendo dalla modica cifra di 7999 £, fino ad arrivare a £8299, potrete mettere le mani su questo sistema in edizione speciale, sia nell’edizione digitale che nell’edizione con unità disco. Chiaramente, anche i controller DualSense e le cuffie in dotazione saranno placcate in oro, per non farsi mancare veramente nulla. Potete controllarne tutti i dettagli sul sito ufficiale cliccando qui.

Detto questo, non è ancora chiaro quando noi diversamente ricchi dovremo aspettarci la versione normale della console, ovvero quella non Gold, ma considerando che Novembre si avvicina, e che il pre order per questa versione si apre da domani, 10 Settembre, l’annuncio non dovrebbe essere troppo lontano, o almeno speriamo.