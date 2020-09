Nintendo spinge per la produzione massiva di Switch

Nintendo ha chiesto ai propri partner di assemblaggio di aumentare la produzione di Switch fino a 30 milioni di unità per l’anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2021, secondo un rapporto di Bloomberg che cita persone che hanno diretta familiarità con la strategia dell’azienda.

Anche se l’azienda avrebbe aumentato gli ordini di produzione a 25 milioni di unità all’inizio di agosto, nel tentativo di tenere il passo con la continua domanda di Switch causata dal successo di Animal Crossing New Horizons e dalla pandemia COVID-19, la stando appunto alle fonti di Bloomberg tale domanda si è dimostrata insufficiente, tanto che ora gli assemblatori stanno operando al 120%.

Bloomberberg ha inoltre ribadito che Nintendo si sta preparando a rilasciare un modello Switch aggiornato e una “gamma di giochi potenziata” per il 2021, che è stata segnalata per la prima volta ad agosto. Sembrerebbe inoltre che diversi sviluppatori di giochi di terze parti che hanno parlato con l’outlet a condizione di anonimato, abbiano ricevuto esplicita richiesta da parte dell’azienda di rendere i loro giochi pronti per la risoluzione 4K.

Per rendere più interessante la faccenda, un portavoce di Nintendo ha rifiutato di commentare quando è stato dichiarato da Bloomberg: non ci resta quindi che attendere ulteriori conferme.