Kena Bridge of Spirits: la versione PS5 avrà caricamenti di due secondi

Kena Bridge of Spirits è l’ultima fatica della software house Ember Lab. Il titolo verrà rilasciato sia che su PS4 che la console di nuova generazione PlayStation 5 ed anche Epic Games Store. Tuttavia, è emerso un dettaglio molto interessante su quest’ultima.

A quanto pare, Kena Bridge of Spirits si avvierà in soli due secondi. Ad annunciarlo è stato Mike Grier, Chief Creative Officer del progetto. Ovviamente, tutto ciò è possibile grazie alla nuova potenza che possiede la SSD della next-gen.

Non è la prima volta che ci ritroviamo dinanzi ad un’affermazione simile. Durante la Opening Night Live di gamescom 2020 gli sviluppatori di Ratchet & Clank Rift Apart hanno annunciato che la fruizione non avrà caricamenti.

Le rivelazioni sono state fatte durante un report presso Game Informer.