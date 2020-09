Gambit Esports presenta il nuovo logo

L’organizzazione russa Gambit Esports ha presentato nella giornata di oggi il suo nuovo logo. Il design è stato sviluppato dallo studio connazionale Quberten. La motivazione di questa scelta è quella di dare una ventata d’aria nuova alla brand identity della squadra.

Secondo il case study dei creatori del nuovo simbolo di riconoscimento di Gambit Esports, il vecchio schema utilizzato era troppo confusionario, tant’é che mancava il celebre scudo con stella che contraddistinuge il team dagli altri.

Adesso, la struttura grafica è molto più chiara. Infatti è presente uno sfondo rosso con la scritta “Gambit“, bianca. Ovviamente, non manca l’oggetto menzionato in precedenza. Per chi non lo sapesse, il team è una multigaming che opera in diversi titoli, come il celebre Fortnite.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire se ci saranno altre sorprese del genere in futuro.