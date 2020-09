NLA Europe inizia il design della Esports arena a Dundee

Un nuovo gruppo di sviluppo, Northern Lights Arena Europe Limited (NLAE), ha siglato un accordo con il consiglio della città di Dundee per un nuovo centro di intrattenimento.

I dettagli del contratto consentono a NLA Europe di progettare diversi concept di design iniziali, proposte strategiche e expertise sull’arena Esports che verrà costruita con Dundee & Angus College e Abertay University.

Per cui è chiaro l’intento di utilizzare lo spazio anche per una Esports Academy nel futuro. La capienza dello stadium è di ben 4000 posti e può essere utilizzato per diversi tipi di evento. La locazione sarà nel cuore della città.

