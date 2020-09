eFootball PES 2021: il Celtic rinnova la partnership

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi il rinnovo della partnership a lungo termine con il Celtic Football Club. La squadra detentrice della Scottish Premier League (campione di Scozia per nove anni consecutivi e 51 volte in totale) sarà presente con licenza ufficiale all’interno di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) e nei futuri episodi della serie.

Ricordandovi che PES 2021 sarà disponibile dal 15 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (STEAM), vi lasciamo al comunicato che mostra i dettagli della partnership:

L’accordo prevede che i giocatori del Celtic e il logo del club siano presenti in PES 2021 così come il Celtic Park, l’iconico stadio della formazione scozzese, riprodotto in ogni minimo dettaglio inclusa la sua magica atmosfera durante gli incontri casalinghi.

“KONAMI è un partner fantastico, quando è arrivato il momento di rinnovare la nostra collaborazione per PES 2021 non abbiamo avuto nessuna esitazione. Siamo sicuri che la nostra collaborazione sarà fruttuosa e duratura,” ha dichiarato Gordon Kaye, Head of Business Development del Celtic FC.

“Siamo molto soddisfatti che la partnership con i campioni scozzesi continui dopo due brillanti anni di lavoro insieme, permettendo a PES 2021 di continuare a essere il miglior videogioco possibile per tutti i tifosi del Celtic di tutto il mondo,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V.

PES 2021 offre tutte le apprezzate modalità di gioco ed il gameplay di eFootball PES 2020, nominato “Best Sports Game” all’E3 nel 2019, e molto altro ancora.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE sarà disponibile per PlayStation4, Xbox One, e PC STEAM, dal 15 settembre ed è già prenotabile. Saranno disponibili la Standard Edition e cinque Club Edition (solo in versione digitale) Chi è già utente di PES 2020 o PES 2020 LITE, potrà prenotare le Club Edition attraverso il gioco, con lo sconto del 20%.