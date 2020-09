Destiny 2: gameplay trailer dei Cacciatori Revenant

Bungie, dopo aver mostrato la sottoclasse oscura di Stregone e Titano, ha deciso di pubblicare anche il filmato relativo ai Cacciatori Revenant, in arrivo su Destiny 2 Oltre la Luce, la prossima grande espansione dell’fps che sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Una volta caricata l’abilità, i cacciatori Revenant potranno scatenare la super letale Silenzio e fragore. Questa super prende il nome dai due kama branditi dai cacciatori e consiste in un attacco in due fasi, per cui ogni lama svolge una funzione diversa. La prima, quando lanciata, esplode all’impatto e congela istantaneamente i nemici che si trovano nel raggio di esplosione. Scagliando “fragore”, la seconda lama si incastrerà in una superficie (o nemico) per poi esplodere, creando una tempesta di stasi che rintraccerà i bersagli vicini, rallentandoli e danneggiandoli al contatto.