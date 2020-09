Amazon Australia mostra cover e screen di diversi giochi PS5

Amazon Australia aveva messo nel proprio catalogo alcuni titoli PlayStation 5 pubblicati da Sony Interactive Entertainment: si tratta di Demon’s Souls, Destruction AllStars, Returnal e Sackboy: A Big Adventure. Erano stati mostrati con nuovi dettagli, box art e screenshot. Al momento non è più possibile accedere alle pagine.

Demon’s Souls

Da Bluepoint Games arriva un remake del classico per PlayStation, Demon’s Souls. Completamente ricostruito da zero e magistralmente migliorato, questo remake introduce gli orrori di una terra fantasy oscura e oscura a un’intera nuova generazione di giocatori. Coloro che hanno affrontato le sue prove e tribolazioni in passato, possono ancora una volta sfidare l’oscurità con una qualità visiva sbalorditiva e prestazioni incredibili. Nella sua ricerca del potere, il 12 ° Re di Boletaria, Re Allant, incanalò le antiche Arti dell’Anima, risvegliando un demone dall’alba dei tempi, il Vecchio. Con l’evocazione del Vecchio, una nebbia incolore si diffuse sulla terra, scatenando creature da incubo affamate di anime umane. Coloro le cui anime furono strappate via da loro, persero la testa, lasciati solo con il desiderio di attaccare i sani che erano rimasti. Ora, Boletaria è tagliata fuori dal mondo esterno, ei cavalieri che osano penetrare nella nebbia profonda per liberare la terra dalla sua situazione, non vengono mai più visti. Nei panni di un guerriero solitario che ha sfidato la nebbia dannosa, dovrai affrontare le sfide più difficili per ottenere il titolo di “Slayer of Demons” e rimandare il Vecchio al suo sonno.

Caratteristiche principali:

Vivi la brutale sfida originale, completamente rifatta da zero. Tutto presentato in una straordinaria qualità visiva con prestazioni migliorate, questo è il mondo di Boletaria come non l’hai mai visto prima.

Avventurati nel regno settentrionale di Boletaria, una terra un tempo prospera di cavalieri, ora infestata da creature indicibili e demoni famelici. Incontra personaggi strani, sconvolti e contorti dal mondo che li circonda, e svela la storia inquietante di Demon’s Souls.

Perfeziona e affina le tue abilità in combattimento: sappi quando andare avanti e quando aspettare il tuo tempo, poiché con ogni colpo mancato e errore imprudente, rischi di perdere le stesse anime per cui hai lavorato così duramente raccogliendole. Tuttavia, le ricompense per aver ucciso i nemici più forti sono immense e la morte non significa la fine, è solo un altro stato dell’essere.

Le invasioni online che si aggiungono al pericolo della tua ricerca. Oppure gioca in modo cooperativo convocando alleati che ti aiuteranno nella tua lotta contro i demoni. (È richiesto un abbonamento attivo a PlayStation Plus per il multiplayer online.)

Destruction AllStars

Il ruggito della folla … il ringhio dei motori … lo scricchiolio del metallo … stelle e auto si scontrano nel fenomeno globale Destruction AllStars. Padroneggia il caos mentre accumuli i danni al volante o a piedi con un parkour sbalorditivo, veicoli esclusivi e abilità eccezionali.

Caratteristiche principali

Diventa un All-Star – Eroi … icone … sensazioni globali: sedici AllStars coraggiosi e carismatici compongono il roster di concorrenti internazionali in lizza per il Global Destruction Federation Championship. Questi concorrenti sono di qualità pay-per-view e pay-per-wreck. Eventi principali e headliner. Conosciuta in tutto il mondo. Utilizza le abilità di ogni Allstar per adattare le tue tattiche e il tuo stile di gioco: sfrutta la loro agilità, velocità o forza per distruggere ed eludere i rivali con potenti abilità e parkour, passare da un veicolo all’altro o saltare su auto veloci in tentativi di conquista mozzafiato

Returnal

Dopo un atterraggio di fortuna su questo mondo mutevole, Selene deve cercare la sua fuga attraverso il paesaggio arido di un’antica civiltà. Isolata e sola, si ritrova a combattere con le unghie e con i denti per la sopravvivenza. Ancora e ancora, viene sconfitta, costretta a ricominciare il suo viaggio ogni volta che muore. Attraverso un implacabile gameplay roguelike, scoprirai che proprio come il pianeta cambia ad ogni ciclo, così fanno gli oggetti a tua disposizione. Ogni ciclo offre nuove combinazioni, costringendoti a spingere i tuoi limiti e affrontare il combattimento con una strategia diversa ogni volta. Realizzata da straordinari effetti visivi, l’oscura bellezza del mondo in decomposizione che ti circonda è piena di sorprese esplosive. Dalla posta in gioco alta, al combattimento infernale di proiettili, a colpi di scena viscerali attraverso ambienti crudi e contrastanti. Esplorerai, scoprirai e combatterai attraverso un viaggio spietato, in cui il mistero insegue ogni tua mossa. Progettato per un’estrema rigiocabilità, il mondo procedurale di Returnal ti invita a rispolverarti di fronte alla sconfitta e ad affrontare nuove sfide in evoluzione ad ogni rinascita.

Sackboy: A Big Adventure

Affronta da solo un'epica corsa contro il tempo piena di pericoli e pericoli o crea squadre da due a quattro avventurieri per un gioco di gruppo pieno di divertimento mentre lavori insieme per superare compiti nefasti come puoi immaginare.

