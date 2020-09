One UI 3.0: Samsung da il via alle registrazioni per la beta

Dopo che Google ha lanciato Android 11 per telefoni della serie Pixel, Samsung ha presentato rapidamente la versione beta della sua nuova UI, disponibile per gli sviluppatori. Tutti quelli che vogliono, possono unirsi al progetto ed testare la nuova One UI 3.0.

Come per le versioni precedenti del firmware, la linea Galaxy Note20 non è ancora abilitata per l’utilizzo della nuova interefaccia, quindi il nuovo dispositivo della Samsung dovrà ancora attendere un po’ di tempo, prima di essere finalmente abilitato.

Se siete interessati a testare la nuava One UI 3.0, potete farlo registrandovi qui, anche se, momentaneamente, le registrazioni sono disponibili solo per gli Utenti negli Stati Uniti.