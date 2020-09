Gears Tactics: data su Xbox Series e One

Oggi è stato il giorno della tanto attesa data d’uscita delle due Xbox Series, X e S. Insieme a lei, il 10 novembre, usciranno diversi giochi, da Assassin’s Creed: Valhalla, a Watch Dogs: Legion, a Dirt 5. Tra di questi ci sara anche Gears Tactics, strategico di Splash Damage/The Coalition ambientato nell’universo di Gears of War.

L’annuncio arriva tramite i profili social del gioco (qui sotto potete vedere il tweet), mostrando l’arrivo su Xbox One e Xbox Series X e S per il 10 novembre. Il titolo in questione è invece disponibile su Steam dal 28 aprile.

And in even bigger news…#GearsTactics comes to console on November 10. https://t.co/wRcrGWoFAK

— Gears of War (@GearsofWar) September 9, 2020

Queste le caratteristiche di Gears Tactics attraverso la pagina Steam: