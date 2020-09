Tenet: incassati finora 150 milioni di dollari

Tenet di Christopher Nolan (qui potete leggere la nostra recensione) sta ottenendo un’impressionante successo internazionale al botteghino, nei paesi in cui è effettivamente sicuro andare al cinema. Il thriller ad alto budget ha incassato $57,8 milioni questo fine settimana per superare la soglia dei $50 milioni nella sua seconda settimana di uscita, con un ricavato totale in tutto il mondo di $ 152,3 milioni.

Secondo i dati forniti dalla Warner Bros., il film è stato proiettato su oltre 41.000 schermi in 44 paesi, con ottime performance in Cina, Regno Unito, Francia, Germania e Russia. Tenet arriverà in altri due importanti mercati, Messico e Giappone, la prossima settimana. Lo studio continua a concentrarsi sui mercati internazionali poiché molti teatri negli Stati Uniti rimangono chiusi o con capacità limitata a causa della pandemia di Covid-19.

Anche se non sono proprio i numeri che Nolan e Warner Bros. speravano, la performance al botteghino di Tenet è senza dubbio incoraggiante per l’industria. Sarà interessante vedere come il film continuerà a risuonare in tutto il mondo nelle prossime settimane, poiché potrebbe avere un potenziale impatto sulla decisione di altri studi di posticipare ulteriormente i principali successi come Black Widow e No Time to Die, entrambi attualmente programmati per novembre, o andare avanti con i loro attuali piani di rilascio con un focus sui territori internazionali. È improbabile che le interruzioni della pandemia negli Stati Uniti cambieranno entro dicembre, quindi la performance di Tenet potrebbe persino influire sulla strategia della Warner Bros. per la sua altra importante uscita già posticipata svariate volte, Wonder Woman 1984. Riusciranno a guadagnare i famosi 800 milioni che servirebbero alla produzione per non andare in perdita? Noi vi terremo aggiornati!