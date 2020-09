EA Play si aggiunge all’Xbox Game Pass di Microsoft

Oggi a quanto pare, è giornata di annunci in casa Microsoft. Da stamane, il colosso americano non fa altro che sparare annunci uno dopo l’altro, tra Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox Game Pass. In questo articolo, è proprio di quest’ultimo che vorremmo parlarvi.

Difatti, un altro colpo sparato da Microsoft arriva proprio sul servizio che fa da ponte tra PC e Xbox. Annunciato tramite un post sul blog ufficiale, Xbox Game Pass aggiungerà nelle sue fila di titoli l’intero servizio appena rebrandizzato di Electronic Arts, EA Play.

Proprio così, tutti i titoli che sono e saranno disponibili per il servizio di EA, saranno automaticamente giocabili anche dai possessori dell’Xbox Game Pass su PC e dai possessori di Xbox Game Pass Ultimate su console. E non finisce qui. La partnership, in arrivo entro la sessione di vacanze 2020, non avrà alcun costo aggiuntivo.

EA Play sarebbe l’equivalente del servizio Microsoft, con al suo interno 60 titoli tutti di appartenenza alla Electronic Arts. Solo per citarne alcuni, Need for Speed Heat, Star Wars Battlefront 2 e FIFA 20 fanno parte della raccolta EA Play. Questa mossa da parte di Microsoft non farà altro che aumentare la reputazione in fatto di servizi erogati agli utenti, già ad un ottimo livello per una gran fetta di questi.

In più, con tale partnership, gli utenti abbonati al servizio Microsoft, avranno accesso alle prove dei titoli EA per una durata di 10 ore, come si potrà fare con Madden NFL 21 e FIFA 21 ad esempio. Il tutto andrà a completarsi con la possibilità, solo con alcuni titoli e con solo l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, di poter giocare su device Android, sempre senza alcun costo aggiuntivo e tramite xCloud.

Tutti gli annuni odierni, comunque, sembrano piuttosto una forzatura per via dei leaks avvenuti di recente, come quelli sul prezzo e la data di uscita di Xbox Series S. C’è da dire però che, nonostante la mancanza di titoli first-party al lancio delle console di nuova generazione, con Xbox Game Pass ci sarà sicuramente qualcosa per tutti, ora.