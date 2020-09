Star Wars: Rey sarebbe potuta essere una Kenobi

Il finale di Star Wars dello scorso anno, l’Ascesa di Skywalker, ha concluso la storia su una nota mista, con il pubblico diviso sul fatto che il film sia stato veramente completato o meno. Queste linee di demarcazione, però, sono un film prima, con Gli ultimi Jedi e in particolare con le origini del personaggio principale, Rey. Mentre in Gli ultimi Jedi viene rivelato che i genitori di Rey che non erano altro che sporchi commercianti di spazzatura, l’Ascesa di Skywalker ha modificato di nuovo la situazione chiarendo che Rey era in realtà la nipote del Signore dei Sith e tiranno galattico, Darth Sidious. Però secondo la stessa Daisy Ridley, in origine non sarebbe dovuto essere così. L’attrice ha recentemente rivelato che un tempo c’erano dei piani per collegare Rey con un altro personaggio iconico.

“No, all’inizio stavano giocando con una connessione con Obi-Wan. C’erano versioni diverse e ad un certo punto lei non era più nessuno … continuava a cambiare.”

All’epoca c’erano molte speculazioni da parte dei fan sul fatto che Rey potesse essere imparentato con il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, in parte a causa dell’accento simile di entrambi i personaggi. Questa teoria affiancava l’ipotesi che fosse imparentata con Luke o Snoke. Mentre molti avevano accettato, e persino amato, il fatto che Rey fosse venuta dal nulla, questo era chiaramente qualcosa che il regista dell’ultimo Star Wars J.J. Abrams non era contento e ha cambiato rapidamente le cose per fare di Rey una discendente di Sidious.

Trasformare Rey in una Palpatine ha lasciato molti fan di Star Wars a grattarsi la testa dopo la rivelazione, trovando inquietante considerare che Sidious si fosse dilettato dei piaceri carnali. A quanto pare, Rey era in realtà la figlia di un clone fallito di Sidious, anche se non lo si capisce guardando il film, come ha spiegato la star di Sidious Ian McDiarmid all’inizio di quest’anno.

“La cosa della clonazione? Sì. Be ‘, naturalmente, c’erano tutti i tipi di spiegazioni sul motivo per cui potevo tornare. Ma è interessante perché, penso di poter rivelare qualcosa, a un certo punto la sceneggiatura aveva la battuta in quella prima scena con Adam Driver, quando dice, ‘Sei un clone’, e io ho detto, in quella sceneggiatura originale, che non è più con noi, “Più di un clone. Meno di un uomo.” Il che mi è sembrato riassumerlo, davvero. Perché sappiamo che la telecamera è già passata davanti al serbatoio clone in cui ci sono varie versioni di Snoke, che probabilmente avrete notato.”

Senza dubbio c’erano molti fan di Star Wars che speravano che Rey sarebbe stata la nipote di Obi-Wan, o addirittura nessuno di importante, ma, ahimè, non doveva esserlo. Invece rimarrà la prole di un clone fallito, di un clone dell’essere più malvagio della galassia.