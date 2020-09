Chronos Before the Ashes annunciato da THQ Nordic

THQ Nordic, publisher di numerosi titoli come Darksiders, l’ultimo titolo platform di Spongebob e tanti altri, assieme a Gunfire Games ha annunciato un nuovo titolo action, Chronos Before the Ashes.

In realtà però, potrebbe non essere del tutto nuova l’IP. Difatti, nel 2016, un gioco chiamato Chronos uscì per Oculus Rift nel mese di marzo. È probabile che questa new entry sia la versione senza realtà virtuale oppure una continuazione della serie.

Comunque, il gioco è atteso per il giorno 1 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Non vi sono troppi dettagli al momento, ma qui sotto vi postiamo le note che è possibile leggere, riguardo Chronos Before the Ashes, grazie alla classificazione ESRB. Inoltre, sotto potete vedere il teaser trailer dell’annuncio.