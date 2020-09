Just Cause 3: sviluppatori cercano personale per nuovo AAA

Gli Avalanche Studios si stanno espandendo e, nel frattempo, il team sembra davvero molto eccitato riguardo il suo nuovo progetto.

Per Avalanche Studios, creatori di Just Cause 3, pare sia tempo di ingaggio. Difatti, lo studio sta cercando del nuovo personale sotto alcuni aspetti relativi allo sviluppo de “il più grande AAA su cui abbiamo mai lavorato“.

Come potete vedere dal sito ufficiale, il lavoro richiederebbe esperienza in titoli open-world, il che non è proprio una sorpresa, vista la storia dello studio.

Stavolta però, sembra che vogliano focalizzarsi principalmente sulle animazioni, le quali, oltre a richiedere un esperto in programmazione di animazioni, dovranno essere migliori rispetto a quelle nei precedenti titoli del team.

È possibile ovviamente che Avalanche Studio stia lavorando al seguito di Just Cause 3 e che abbia semplicemente omesso di dire il nome del nuovo titolo apposta. Così come è possibile, però, che vi sia un titolo ancora più ambizioso dietro e forse con un altro publisher. Comunque sia, probabilmente il lavoro è ancora in uno stato embrionale viste le posizioni che cercano.