Marvel’s Avengers: nuova patch disponibile per la versione console

Crystal Dynamics ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per Marvel’s Avengers. Nello specifico, parliamo della versione console, visto che quella PC l’ha ricevuta anticipatamente.

La patch in questione, risolve alcuni bug che, a quanto pare, non permettevano di proseguire nelle missioni e inoltre, porta un miglioramento all’interfaccia utente. In più, i tempi di caricamento saranno più rapidi.

Le tute ottenute tramite ricompense non scompariranno più dall’inventario e, per Xbox One nello specifico, la patch farà riprendere il normale avanzamento degli Obiettivi, cosa non possibile prima per il gioco targato Crystal Dynamics.

La patch 1.2.5 è attualmente disponibile per PS4 e uscirà durante il corso della giornata anche su Xbox One. Infine, si hanno già aggiornamenti per quanto riguarda la futura patch 1.3.0, la quale sarà la più grande uscita fino ad ora e risolverà diversi bug che sono ancora presenti nella versione 1.2.5 e porterà molti miglioramenti legati alla “quality of life“. Il team sta attualmente testando la nuova patch per far sì che esca senza alcun problema.