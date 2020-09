Nokia 8.3 5G: Il dispositivo è ora prenotabile in Belgio

Il Nokia 8.3 5G di HMD è diventato ufficiale a marzo, ma non è ancora arrivato sugli scaffali dei negozi. Ora i rivenditori belgi stanno iniziando i loro preordini per il primo dispositivo Nokia 5G e viene fornito in bundle con un paio di auricolari BH-605 Power.

Il prezzo per la variante da 6 / 64GB è di 579,95 € mentre la configurazione da 8 / 128GB costa 649,95 €. Entrambi sono disponibili solo nella colorazione Polar Night. Non ci sono dettagli su quando i dispositivi inizieranno a essere spediti, anche se i precedenti elenchi dei rivenditori europei hanno rivelato il 15 settembre come data di inizio delle vendite.

L’8,3 5G vanta un LCD IPS da 6,81 pollici con un’ obiettivo della fotocamera selfie da 24 MP. È alimentato dallo Snapdragon 765G e racchiude una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 18 W.

Ha una fotocamera principale da 64 MP sul retro con un’obiettivo ultrawide da 12 MP.