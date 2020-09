Round One: nuovo evento Esport annunciato da IIDEA

IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, e ProGaming Italia, annunciano oggi l’agenda di Round One, l’evento business internazionale dedicato al settore esports in programma su Twitch (twitch.tv/roundonegg) lunedì 21 settembre, in diretta dal Centro Congressi di Riva del Garda, che si trasformerà nell’hub di lavoro per l’evento.

“Con Round One vogliamo riunire tutti gli operatori del mondo degli esports in Italia, ma anche offrire un’occasione per far conoscere meglio le dinamiche che lo regolano a tutte le realtà potenzialmente interessate a questo fenomeno”, dichiara Marco Saletta, Presidente di IIDEA. “Questa prima edizione vuole porre le basi affinché Round One si affermi come l’appuntamento business di riferimento del settore nel nostro Paese, un momento durante il quale sarà possibile far incontrare publisher, organizzatori di tornei e team. Crediamo, inoltre, che Round One sia la testimonianza ulteriore dell’impegno di IIDEA per lo sviluppo del mercato esports ed il supporto di tutti gli operatori”.

La giornata, presentata da Bryan Ronzani – speaker radiofonico, presentatore dei maggiori eventi esports e gaming in Italia e founder di The Box, il primo lateshow su Twitch – e Daniela Delle Cave – attrice, doppiatrice e presentatrice – si aprirà alle 12:45 con un saluto istituzionale del Presidente di IIDEA Marco Saletta.

Alle 13.00 si discuterà di regolamentazione del settore, con il primo panel dell’evento dal titolo “Esports laws in the world: urban myths and humble reality”, moderato da Alessio Jacona, giornalista esperto di tecnologia e innovazione. Si parlerà del dibattito in corso a livello internazionale e nazionale con il contributo di Sergi Mesonero (Head of Esports di ISFE), Anna Baumann (Managing Director & General Counsel di Rogue), Paul Gardner (avvocato dello studio Wiggin di Bruxelles) e Stefano La Porta (avvocato dello studio Gallavotti Bernardini & Partners).

Alle 14.00 sarà presentato il terzo Rapporto sugli Esports in Italia, realizzato in collaborazione con Nielsen Sport e sarà fornita una comparazione con lo scenario internazionale, grazie all’intervento di Michael Heina, International Esports Lead di Nielsen Sports.

Alle 15.00 sempre Michael Heina (International Esports Lead di Nielsen Sports & Entertainment) modererà un secondo panel dal titolo “Standing out in esports: brand exposure & ROI” con la partecipazione di Danilo Leone (Head of Consumer Marketing di F.C. Internazionale Milano), Jorge Lombardia Martin (Head of Global Partnerships di Telepizza) e Anne Idigoras (A&I Manager for Oral Care and Paper di P&G Iberia). Si entrerà nel dettaglio di argomenti quali, ad esempio, come ottenere visibilità in ambito esports, come misurare il ritorno sull’investimento, come sviluppare e implementare l’in-game advertising.

Alle 16.00 Alessio Jacona intervisterà in diretta Jens Hilgers, considerato “il padrino degli esports” dopo aver fondato diverse aziende leader del settore degli esports come ESL o i G2 Esports e attualmente Founding General Partner di BITKRAFT Ventures.

Alle 16.30 si parlerà delle esperienze di sponsorizzazione di grandi eventi esports da parte dei brand nel terzo panel dell’evento dal titolo “How do brands engage through esports events around the world?”. I protagonisti della discussione con il moderatore Jacona saranno Romain Bigeard (Business Development Manager di Riot Games), Giovanni Sacripante (Marketing & Digital Content Director della Federazione Italiana Giuoco Calcio) e Stephan Schröder (SVP Global Brand Partnerships EMEA di ESL Gaming).

Alle 17.30 si farà invece il punto sulle esperienze di sponsorizzazione dei team esports da parte dei brand nel quarto e ultimo panel dal titolo “How do brands interact with esports teams?”, L’appuntamento vedrà la partecipazione di Julien Dupont (Head of Partnerships di Team Vitality), Jakob Lund Kristensen (Founder e CCO di Astralis Group) e Sam Mathews (CEO & Founder di Fnatic), sempre con la moderazione di Jacona.

Alle 19.00 Round One si concluderà con la cerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards nel corso della quale saranno assegnate cinque statuette: Best Italian Team, Best Italian Player, Best Italian Content Creator, Best Italian Caster ed Esports Game of the Year. I vincitori saranno scelti da una giuria composta da Stefano Silvestri (direttore di Eurogamer.it e responsabile sezione esports de La Gazzetta dello Sport), Filippo Pedrini (Esports, Entertainment & New Media Advisor), Francesco “Deugemo” Lombardo (Esports Reporter) e Sara “Kurolily” Stefanizzi (variety streamer) e Ivan Grieco (streamer, caster e presentatore professionista). Per maggiori informazioni sul premio, è possibile seguire IIDEA su Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter.

Round One sarà il palco del primo “Digital Showcase” firmato da IIDEA con la partecipazione dei principali operatori esports attivi in Italia. Durante l’evento sarà possibile scoprire alcuni video dei soci dell’Associazione, team e organizzatori, che si presenteranno a possibili sponsor o investitori che stanno pensando di sbarcare nel mondo degli esports in Italia.

Il percorso di avvicinamento a Round One si concluderà tra questa settimana e la prossima con gli ultimi due “Round One Warming Up”.

Round One Warming Up #3 sarà domani alle 11. Il titolo dell’appuntamento è “Esports landscape from a digital perspective: a key to reading”. Interverrà Luca Barbon (Digital & Social Media Lead, Italy di Nielsen Sports & Entertainment).

L’ultimo Warming Up prima di Round One si terrà invece il 17 settembre alle 10.30. All’appuntamento, dal titolo “How brands are winning in esports”, parteciperà Michael Heina (Head of Esports International di Nielsen Sports & Entertainment), che affronterà il tema di come i brand possano approcciare gli esports. La prima edizione di Round One sarà organizzata da IIDEA in collaborazione con ProGaming Italia, Nielsen Sports, e Riva del Garda Fierecongressi spa.