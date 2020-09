No More Heroes III: l’uscita è posticipata al 2021

Una brutta notizia per i giocatori di Nintendo Switch arriva dall’account Twitter di Goichi Suda: No More Heroes III, l’ultimo titolo dell’amata serie hack-and-slash atteso per quest’anno, è stato ritardato al 2021. La causa, come è accaduto per molti videogiochi quest’anno, è stata la pandemia da Covid-19, che ha causato “ritardi inattesi nello sviluppo”.

Suda, scusandosi per questo rinvio, ha tenuto comunque a rassicurare i fan che i ragazzi di Grasshoper Manufacture è tornato a lavoro, e sta dando la massima priorità alla qualità e al perfezionamento del gioco, affermando che il team “continuerà a profondere ogni sforzo nello sviluppo del titolo”, motivo per il quale si è scelto di ritardarne l’uscita.

Non ci sono solo brutte notizie però. Con un altro tweet infatti, Suda ha confermato il coinvolgimento nel progetto di No More Heroes III del celebre fumettista statunitense Darick Robertson, famoso per aver realizzato la serie The Boys (qui la nostra recensione della prima stagione della serie, prodotta da Amazon Prime Video). Il disegnatore realizzerà alcune illustrazioni originali per il gioco, la prima delle quali, intitolata Demzamtiger & His Master, è stata condivisa da Suda.

Quarto capitolo della fortunata serie hack-and-slash, No More Heroes III, che sarà un’esclusiva Nintendo Switch, si era già presentato in un primo gameplay al New Game+ Expo dello scorso giugno. La trama seguirà il protagonista, Travis Touchdown che tornerà a casa dall’esilio, a Santa Destroy, solo per scoprire che la città è minacciata da un’orda di alieni e che lui è l’unico a poterla proteggere.

Non ci resta dunque che aspettare con ansia i nuovi aggiornamenti promessi da Suda, e sperare che questo rinvio non porti l’uscita dell’ultimo capitolo di No More Heroes troppo in là nel 2021.