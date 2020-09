Daemon X Machina: in arrivo l’update per il primo anniversario

È passato quasi un anno ormai dall’uscita di Daemon X Machina (qui la nostra recensione, e qui la videorecensione), lo sparatutto in terza persona di Marvelous nel quale si impersona un Outer, un pilota di mech Arsenal, che deve proteggere l’umanità nella guerra contro gli Arms of Immortals, intelligenze artificiali ribelli che si sono rivoltate contro gli uomini dopo essere state irradiate dalla misteriosa energia di una luna che è entrata in collisione con il nostro pianeta.

Per festeggiare degnamente il primo anniversario del titolo, che ha avuto un grande successo, la software house nipponica ha annunciato l’uscita, in novembre, di un nuovo update, la versione 1.4.0, del gioco, che aggiungerà molti nuovi, entusiasmanti, contenuti:

Tre nuovi sfondi per l’anteprima;

Tre decalcomanie per decorare e personalizzare l’armatura dell’Arsenal;

L’ordine “Eclipse RT: Ω Destruction Strategy”, una nuova entusiasmante battaglia contro il grande Immortal Eclipse Ω, attraverso la quale è possibile ottenere il progetto dell’attrezzatura all’avanguardia Mire Repeda;

Una nuova tuta da far indossare al nostro Outer, la Grandemon;

Una nuova skin per il nostro mech Arsenal, la Grossfeiern (di cui potete apprezzare una concept art più in basso).

Daemon X Machina, è stato lanciato su Nintendo Switch il 13 settembre del 2019, ed ha ricevuto successivamente un port anche su PC Windows (via Steam), il 13 febbraio 2020. Quello di novembre sarà il primo aggiornamento dopo il nutrito supporto post-lancio che il titolo aveva avuto fino al dicembre 2019.

Avete già giocato a Daemon X Machina? Siete pronti a questi nuovi contenuti?