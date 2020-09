Call of Duty Black Ops Cold War girerà a 120 FPS per next gen

I giocatori console della storica saga di Activision potranno, dopo anni, giocare al framerate più alto di sempre. Infatti, è stato confermato che le versioni di Xbox Series X/S e PS5 riusciranno a far girare Call of Duty Black Ops Cold War a ben 120 FPS.

Oltre a ciò, il titolo supporterà per le macchine da gioco di Sony e Microsoft anche la tecnologia Ray Tracing. Sfortunatamente, Treyarch non ha diffuso ulteriori dettagli. Molto probabilmente, la feature sarà disponibile esclusivamente per il multiplayer.

Proprio quest’ultimo è stato rivelato nella giornata di ieri con una trasmissione. Noi di GamesVillage.it vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC e nuova generazione a partire dal 13 novembre.