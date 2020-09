Everwild: nuovi dettagli dal trailer commentato

Con il trailer mostrato all’Xbox Games Showcase dello scorso 23 luglio, Everwild (qui la nostra anteprima) è stato uno dei titoli che più ha saputo colpire e interessare la community dei videogiocatori e la stampa specialistica. Tuttavia, almeno per il momento, non c’è stata alcuna traccia di gameplay, e tutto quello che ci è stato mostrato sono stati i bellissimi paesaggi e la natura misteriosa di un mondo fantasy tutto da esplorare.

Finalmente, però, Rare ha deciso di regalarci qualche piccolo retroscena per farci un’idea di cosa ci dovremo aspettare dal loro nuovo titolo. Attraverso il proprio canale YouTube ufficiale infatti, la casa di produzione inglese ha condiviso un video di commento del gioco, con la produttrice esecutiva Louise O’Conner e il direttore artistico del titolo, Ryan Stevenson che hanno rivelato alcuni nuovi dettagli su Everwild.

Innanzitutto i personaggi giocabili. Scopriamo dalle parole di O’Conner e Stevenson che dovremo calarci nei panni degli Eternals, degli esseri con la capacità di connettersi alla natura che li circonda, soprattutto con gli animali, arrivando anche a generare relazioni simbiotiche con essi. Nel commento, i due pongono molta enfasi su questo aspetto di connessione tra gli Eternals e la natura, e anche sul ruolo di protettori che i personaggi hanno nei confronti della natura stessa (li vediamo, per esempio, proteggere un albero da uno sciame di insetti).

Un ulteriore aspetto che viene sottolineato è l’ampiezza e la grande varietà di “biomi” presenti nel gioco, una vera sfida a livello artistico per il team di sviluppo, che ha dovuto creare moltissimi ambienti diversi e ugualmente unici. Non solo natura però: in Everwild ci sono anche tracce di qualcosa di più antico, che deve essere (ri)scoperto e che sicuramente avrà a che fare con la trama. Scopriremo anche che gli Eternals hanno delle capacità magiche, che possono utilizzare attraverso specifici rituali.

Everwild è in corso di sviluppo per le console next-gen di Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S, oltre che per PC Windows 10, anche se non c’è ancora nessun indizio sulla data (in realtà nemmeno sul periodo) in cui il gioco potrebbe essere lanciato sul mercato. Intanto però, perché non tornare a godersi il video commento? Lo trovate qui sotto.