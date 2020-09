Yakuza Like A Dragon arriverà su Xbox Series X,S il 10 novembre

L’ultimo capitolo dell’acclamata serie targata SEGA basato sulla vita criminale del Giappone, sta per tornare. Parliamo di Yakuza Like A Dragon, o più semplicemente Yakuza 7. Nonostante il titolo sia già uscito nella terra del Sol Levante, tutti gli Stati occidentali devono ancora aspettare.

Tuttavia, grazie ad un report di Gematsu, siamo riusciti a scoprire che la data di rilascio per Xbox Series X e S è fissata al 10 novembre. Questo annuncio, fatto dai rappresentanti del publisher di Yakuza Like a Dragon, ha però creato anche della confusione.

Nel trailer “How Will You Rise” viene specificato come il JRPG sarebbe invece dovuto arrivare il 13 dello stesso mese. Sfortunatamente, nonostante le numerose domande a proposito, le due spokeperson dell’azienda non hanno fornito risposte chiare.