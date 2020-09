Epic Games: il CEO risponde alla causa di Apple

Solo nella giornata di ieri abbiamo riportato l’avvio di una causa che Apple ha deciso di iniziare contro il colosso del settore videoludico Epic Games. La motivazione dell’azione legale è data dal fatto che, secondo l’azienda statunitense, il sistema di pagamento interno a Fortnite per iOS permetteva di sviare le commissioni dovute alla società.

La risposta di Tim Sweeny, CEO di Epic Games, non si è fatta di certo attendere. L’uomo ha parlato di come i creatori del celebre iPhone “abbiano perso di vista i principi fondamentali dell’industria tech”.

Il contrattacco è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale di Sweeny, che ha anche aggiunto che se Apple crede che l’unico punto della diatriba siano i soldi allora si sbaglia di grosso.

Noi di GamesVillage.it siamo amareggiati nel vedere una situazione del genere nel settore che più amiamo, per cui speriamo che tutto si risolva per il meglio.

Presumably they're just posturing for the court, but if Apple truly believes the fight over the App Store's distribution and payment monopoly is a "basic disagreement over money," then they've lost all sight of the tech industry's founding principles.https://t.co/349RHLqKYa

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 9, 2020