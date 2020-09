Blind Fate Edo no Yami: annunciato un nuovo gioco action

Oggi, attraverso un comunicato condiviso dell’editore di videogiochi 101 XP e dello sviluppatore Troglobytes Games, è stato annunciato Blind Fate: Edo no Yami. Si tratterà di un titolo slash-and-blast action a scorrimento nel quale si vestiranno i panni di Yami, un cyber-samurai cieco, impegnato in un viaggio di ricerca e vendetta che lo porterà ad affrontare i pericoli e i misteri del Giappone del periodo Edo (tra il 1600 e il 1800). In un mondo popolato da racconti del folklore giapponese, ma in salsa robotica, potremo scoprire un passato dimenticato, svelando un’inattesa tradizione maccanica.

Yami sarà, inizialmente, la mano violenta, obbediente e spietata dello Shogunato, pronto a far rispettare la legge e a dare la caccia, sconfiggere e uccidere gli Youkai, creature robotiche demoniache assetate di sangue. Questo almeno finché non gli sarà sottratta la vista. Questo lo costringerà a sviluppare i suoi sensi cibernetici, percependo vibrazioni, suoni, calore, ma vedendo il mondo solo come un mix di ombre e ricordi. Ma potrà davvero fidarsi?

Armato di una letale katana e di un cannone a mano, Yami è pronto a dispensare morte a qualsiasi creatura gli si pari di fronte, robot o umani che siano. In questo viaggio attraverso un periodo Edo dai caratteri sci-fi, tra Youkai meccanici che infestano villaggi e foreste e grattacieli al neon, incontrerà fate robotiche, samurai bionici, intelligenze artificiali dedite all’ascetismo e dèi cibernetici. Siete pronti a seguirlo nel suo oscuro cammino di vendetta e onore contro coloro che volevano ucciderlo e vedere il suo corpo marcire?

Blind Fate: Edo no Yami è in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (via Steam e 101XP.com), ma non è stata ancora annunciata una data di lancio. Vi terremo informati su ogni futuro aggiornamento. Rimanete con noi!