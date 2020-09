Skull and Bones: lo sviluppo vira su una nuova versione

Di tutti i giochi che Ubisoft ha annunciato e pubblicato negli ultimi anni, Skull and Bones di Ubisoft Singapore è decisamente avvolto nel mistero. Lo sviluppatore ci ha recentemente offerto un aggiornamento sulla situazione, confermando che non sarebbe stato presente alla presentazione dell’ Ubisoft Forward di oggi. Tuttavia, la direttrice creativa Elisabeth Pellen ha affermato che lo sviluppo è in pieno svolgimento, con una nuova visione del progetto. Sempre secondo quanto dichiarato dalla Pellen:

“Molti di voi si sono chiesti perché abbiamo dovuto rimandare il nostro lancio. La risposta è che semplicemente avevamo bisogno di più tempo. Abbiamo sognato qualcosa di più grande per Skull & Bones e queste ambizioni si sono naturalmente accompagnate a sfide più grandi. “Queste difficoltà hanno comportato ritardi necessari per il nostro gioco. Domande critiche dovevano essere affrontate negli ultimi mesi, come ad esempio: come modernizzare il classico fantasy pirata? Come garantiamo un’esperienza più coinvolgente e viscerale? Come creiamo momenti interessanti e memorabili nel gioco? Per ottenere una risposta alla maggior parte di queste domande, era chiaro che avevamo bisogno di più tempo per lo sviluppo “.



La direttrice creativa ha inoltre ricordato di essersi unita al progetto ormai due anni fa, insieme a molti altri nuovi talenti in tutto il mondo. Oltre a Ubisoft Singapore, sono coinvolti anche team di Parigi, Kiev, Chengu, Berlino e Filippine.

“La dedizione e la passione dei nostri sviluppatori continuano ad alimentare la nostra voglia di rendere Skull & Bones qualcosa di cui tutti noi possiamo essere orgogliosi. La nostra fiducia nei reciproci talenti è ciò che ci motiva a spingere il gioco verso il traguardo, e oltre “.

Ulteriori informazioni sul titolo saranno disponibili nel 2021, e il team di sviluppo è comunque ancora impegnato per fornire al gioco un supporto per molti anni. Sebbene non sia stato dichiarato esplicitamente, sono in corso voci sullo sviluppo di un riavvio a favore del “racconto di storie di servizio dal vivo”. Per lo meno, l’adesione di Pellen al progetto coincide con quando il precedente direttore creativo se n’è andato.

Skull and Bones è attualmente in sviluppo per Xbox One, Playstation 4 e PC. Quello che possiamo sicuramente aspettarci in futuro, è l’annuncio del passaggio del titolo anche sulle console di nuova generazione, per cui per ora non ci resta che attendere fiduciosi.