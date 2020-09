Prince Of Persia Le Sabbie del Tempo: il remake appare su Uplay Amazon

Al giorno d’oggi è praticamente impossibile per Ubisoft fare un annuncio importante senza che trapeli qualcosa, e non sorprende affatto che sia successo con un altro dei loro annunci a “sorpresa”. Il discorso di un remake di Prince of Persia è iniziato da un elenco di retailer circa tre settimane fa, seguito da altri reports secondo i quali il gioco potrebbe essere all’evento Ubisoft Forward di oggi. Ora, abbiamo più fughe di notizie che indicano l’esistenza del gioco, provenienti dalla stessa Ubisoft.

Banner pubblicitari e immagini di un remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo sono apparsi su Uplay di Ubisoft, più specificamente sulla pagina Uplay russa, come notato da un utente di Resetera. Nel frattempo, un elenco per il gioco è apparso di recente anche su Amazon UK. Entrambe queste cose da allora sono state rimosse, ma come ben sappiamo, Internet non dimentica mai: puoi guardare le loro screencaps alla fine dell’articolo.

La data di uscita e le informazioni sulla piattaforma per il gioco saranno probabilmente rivelate oggi, ma un insider del settore ha detto che il lancio di novembre, così come il fatto che il titolo sarebbe arrivato su Switch, dettaglio menzionato nel primo leak del rivenditore del gioco non sono stati ancora confermati.

L’evento Ubisoft Forward inizierà alle 21:00 italiane, con il pre-show che inizierà alle 20:00. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti dell’evento digitale.