Golden Kamuy: ecco la data di debutto della terza stagione

Golden Kamuy è, a buon diritto, uno degli anime di maggior successo della storia recente. La sua trama verosimile concentrata su personaggi che potrebbero anche essere realmente esistiti, e incastonata in un periodo storico complesso per il Giappone, ha attratto e affascinato una vasta fanbase, che sarà sicuramente stata deliziata dall’annuncio della data di debutto della terza stagione della serie, il prossimo 5 ottobre. È stato un video promozionale, condiviso sul sito ufficiale dell’anime e corredato poi dal poster della stagione, a rivelare la data definitiva, dopo il rincorrersi di anticipazioni dei mesi passati.

Ambientato nel Giappone di inizio ‘900, poco dopo la fine della guerra russo giapponese, Golden Kamuy è la storia di Saichi Sugimoto, un coraggioso soldato semplice dell’esercito nipponico che, dopo essersi distinto nel conflitto, si dedica, senza troppo successo, alla ricerca d’oro nella regione dell’Hokkaido, per pagare le cure della vedova di un commilitone. Tutto cambia però quando Saichi ascolta la storia di un uomo che avrebbe rubato una enorme quantità d’oro alla tribù Ainu, riuscendo a nasconderla poco prima di essere catturato e portato in prigione. Qui il ladro aveva rivelato il suo segreto ad altri 24 prigionieri, poi evasi, ognuno con un frammento della mappa che conduce al favoloso tesoro tatuata sulla schiena. Saichi parte subito alla ricerca degli uomini, aiutato da Asirpa, una cacciatrice Ainu, che non desidera altro che vendicare il padre, vittima proprio del ladro.

Scritto e illustrato da Satoru Noda, il manga viene serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 2014, ed ha ormai raggiunto il 22esimo volume in patria. L’anime invece, è andato in onda a partire dal 2018. La terza stagione, così come le precedenti, sarà prodotta da Geno Studios, con il ritorno alla regia di Hitoshi Nanba (Fate/Grand Order: First Order, che ha recentemente fatto il suo debutto su Netflix), gli script di Noboru Takagi (Baccano!) e il character design di Kenichi Ohnuki.

Se non l’avete ancora visto, o magari volete rinfrescarvi la memoria in attesa della terza stagione, gli episodi sono disponibili su Crunchyroll.