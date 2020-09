OpTic Gaming Los Angeles riconferma i contratti di SlasheR, Kuavo e Drazah

In un periodo in cui diversi team partecipanti alla Call of Duty League decidono di riformare completamente i loro roster, come i Los Angeles Guerrillas, gli OpTic Gaming Los Angeles remano controcorrente e rinnovano i contratti dei loro giocatori.

Precisamente, SlasherR, Kuavo e Drazah sono coloro che militeranno ancora per l’organizzazione Esports nella stagione 2021 della competizione più importante della pubblicazione di Activision. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale della squadra. Quest’ultima ha dato nuovamente il benvenuto ai ragazzi.

Nel corso del 2020, le prestazioni degli OpTic Gaming Los Angeles sono state buone, anche se potevano fare di meglio. Ad inizio campionato, si sono ritrovati in nona posizione. Tuttavia, sono comunque riusciti ad arrivare ai playoffs.