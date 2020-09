League of Legends: kkOma lascia Vici Gaming

Kim “kkOma” Jeong-gyun ha deciso di rinunciare alla sua posizione da head coach per il team di League of Legends di Vici Gaming. Il ragazzo è ora in viaggio di ritorno in Corea, per ragioni personali.

L’annuncio è arrivato più tardi anche dal profilo Twitter ufficiale dell’organizzazione. Nello specifico, la squadra ha augurato il meglio all’ormai free agent che ha deciso di dedicare più tempo alla sua vita da padre e marito. Ciò vuol dire che l’abbandono è stato concordato in maniera pacifica ed entrambe le parti sono rimaste in buoni rapporti.

Per chi non lo sapesse, kkOma è stato campione della League of Legends World Championship per ben tre volte.

Noi di GamesVillage.it vogliamo augurare al professionista ed alla sua famiglia il meglio. Sfortunatamente, ancora non sappiamo chi lo sostituirà.