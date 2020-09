Dota 2: ritornano le LAN in Cina

Finalmente, dopo mesi di tornei ed eventi trasmessi unicamente in digitale ritorneremo a vedere uno show dal vivo. Nello specifico, sarà Dota 2 di Valve ad ospitare la prima LAN dopo la pandemia causata dal COVID-19.

L’annuncio è arrivato direttamente da un post sul sito asiatico Weibo da parte dell’organizzatore, Imba TV. Le date di inizio della gara sono il 27 e 28 settembre, per cui non dovremo nemmeno aspettare molto prima di rivedere i pro player tornare in campo, letteralmente.Il nome della competizione è China Dota 2 Pro Cup ed avrà un montepremi di 75.000 dollari.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di assistere alla riapertura degli stadi dedicati all’Esports, il quale è stato colpito duramente in questi ultimi mesi.