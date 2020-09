Disponibile Small World of Warcraft

Days of Wonder è fiera di annunciare che da oggi Small World of Warcraft è disponibile nei negozi fisici e online. Small World of Warcraft è un nuovo gioco da tavolo che combina il sistema di gioco di Small World alla pluriacclamata ambientazione di Warcraft creata da Blizzard Entertainment. Il gioco è ambientato nel mondo fantasy noto come Azeroth, dove le razze di Alleanza e Orda (che includono Orchi, Nani, Troll e Worgen) si sfidano in un conflitto eterno di dimensioni epocali.

In Small World of Warcraft, i giocatori scelgono combinazioni di razze e poteri speciali caratteristici dell’universo di Warcaft, come Pandaren Maghi del Portale o Goblin Erbalisti, e lottano per il dominio di Azeroth conquistando luoghi leggendari e potenti artefatti. Tuttavia, ogni impero è destinato a cadere, prima o poi: i giocatori dovranno capire quando sarà il momento per la propria razza di entrare in declino per permettere così a una loro nuova razza di competere per la vittoria.

Days of Wonder ha lavorato a stretto contatto con Blizzard per creare un gioco in grado di fondere assieme questi due universi. Small World of Warcraft include numerose illustrazioni esclusive che catturano alla perfezione l’essenza vivace e colorata del mondo di Warcraft, con razze e poteri speciali progettati per essere familiari ai milioni di giocatori di WoW sparsi per il mondo.

Adrien Martinot, head di Days of Wonder, ha dichiarato:

Lavorare fianco a fianco di Blizzard è stata un’esperienza incredibile. Non solo le nostre visioni del progetto sono state sempre allineate, ma il lavoro creativo realizzato insieme è stato intenso ed estremamente soddisfacente. Blizzard ci ha permesso di immergerci a fondo nella ricchissima ambientazione di Warcraft e siamo impazienti di mostrare a tutti i risultati di questa fantastica collaborazione all’uscita del gioco.

Small World of Warcraft è un gioco da tavolo stand-alone per 2-5 giocatori della durata di 40-80 minuti. Il contenuto include 6 tabelloni a due facce, 16 razze di World of Warcraft (con relativi vessilli e segnalini), 20 tessere potere speciale, 5 manufatti e 7 luoghi leggendari, segnalini assortiti (10 montagna, 15 murloc, 9 muro di fuochi fatui, 4 armonia, 12 bomba, 1 campione, 10 guarnigione, 2 obiettivo militare, 5 bestia e 6 torre di guardia), 1 segnalino round e 1 indicatore dei round, 110 monete vittoria, 5 schede riassuntive, 1 dado dei rinforzi, 1 regolamento e 1 regolamento variante a squadre.

Small World of Warcraft è ora disponibile in Europa e Nord America al prezzo consigliato di $59.99/€59.99 nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, polacco, portoghese brasiliano, ceco, slovacco, cinese semplificato e cinese tradizionale. I fan possono acquistare il gioco da tavolo in qualsiasi negozio fisico o online.