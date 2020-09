NieR TGS: annunciata Livestream

Il franchise di NieR è bizzarro, in quanto partito da un titolo di nicchia e poi esploso in modo del tutto casuale grazie al suo sequel, NieR Automata. Puà vantare sicuramente un focus unico sulla riproduzione della campagna del gioco, che con ogni playthrough va spesso a ribaltare ogni progresso intrapreso fino a quel momento nella modalità storia. Ora è il momento per alcune notizie sull’intero ambito della serie come TGS.

È stata infatti annunciata una live streaming in concomitanza con l’evento in questione. Non è la prima volta che viene organizzato un evento del genere per questa serie, ma è interessante notare che questo sembra essere piuttosto sostanziale, in quanto apparentemente avrà notizie per tutti e tre i titoli noti della serie NieR: quello attualmente disponibile, l’imminente remaster del primo gioco, ovvero Replicant, e il prossimo titolo mobile NieR Re [in] carnation. Per quanto riguarda invece Replicant, è stato recentemente valutato a Taiwan, quindi è possibile che una data possa arrivare, e ancora non sappiamo ancora molto.

Il TGS 2020 si svolgerà dal 23 al 27 settembre di quest’anno, con eventi digitali. Il live streaming di NieR sarà il 24.