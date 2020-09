Svelato Chronos Before the Ashes con un nuovo trailer

Inizialmente annunciato tramite un teaser trailer, THQ Nordic ha svelato informazioni più dettagliate di Chronos Before the Ashes, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 1 dicembre 2020 su PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Per incominciare, veniamo a conoscenza che la nuova IP sarà in tutto per tutto un prequel di Remnant From the Ashes.

In aggiunta, THQ Nordic ha pubblicato il trailer completo d’annuncio, mostrandoci anche diverse informazioni sulla produzione. Ecco i dettagli su Chronos Before the Ashes: