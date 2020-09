Akudama Drive: un video rivela la data della premiere

Lo scorso marzo il colosso dell’animazione Pierrot e Too Kyo Games avevano annunciato l’arrivo di una serie anime, Akudama Drive, scritta nientemeno che dal famoso sceneggiatore e game designer Kazutaka Kodaka, autore, tra l’altro, della fortunata serie Danganronpa (approdata, di recente, anche su mobile). L’anime avrebbe dovuto fare il suo esordio lo scorso luglio, ma era stato ritardato per via della pandemia da Covid-19.

Ora, con un secondo video promozionale condiviso attraverso il proprio sito ufficiale, la serie ha finalmente rivelato nuovi dettagli, tra cui sicuramente il più importante è la data del nuovo debutto, l’8 ottobre sul canale AT-X, e in streaming su Funimation.

L’anime è ambientato nel Kansei, una nazione che, dopo una devastante guerra contro la rivale Kanto, è infine stata sconfitta ed è andata incontro a una grave decadenza, divenendo addirittura vassallo dell’acerrimo nemico. Con il governo della nazione al collasso e le forze di polizia quasi inermi, i criminali, chiamati Akudama, la fanno ormai da padrone.

Akudama Drive, diretta da Tomohiro Taguchi (Twin Star Exorcist), con il character design di Cindy H. Yamauchi, conta su un cast davvero ampio per dare vita al variegato gruppo dei protagonisti:

Tomoyo Kurosawa (Sakura Quest) sarà Ordinary Person, una ragazza ottimista, positiva, sempre con il sorriso e perfettamente normale, che verrà coinvolta nelle vite degli Akudama.

Yuichiro Umehara (Black Clover, Goblin Slayer) sarà il Corriere, un uomo stakanovista e di poche parole con la passione per la guida e una straordinaria abilità con ogni tipo di arma.

Shunsuke Takeuchi (Mob Psyco 100, My Hero Academia) interpreterà il Rissoso, un uomo semplice e diretto che crede che la forza sia tutto ciò che conta.

Shun Horie (Death March to the Parallel World Rapsody, Rent-A-Girlfriend) sarà l’Hacker, un terrorista cibernetico, capace di emozionarsi per tutto ciò che lo appassiona, ma incredibilmente freddo nei confronti del resto del mondo.

Megumi Ogata (Yu-Gi-Oh!, Neon Genesis Evangelion, Sailor Moon) interpreterà la Dottoressa, un medico folle che gioca con le vite umane.

Subaru Kimura (Doraemon, Code: Breaker) sarà il Teppista, un vigliacco che però si preoccupa moltissimo per i suoi amici.

Takahiro Sakurai (Naruto Shippuden, Overlord, JoJo Bizarre Adventures) darà vita all’Assassino, un ragazzino ingenuo e innocente, con l’irresistibile impulso di uccidere.

Yoshiko Sakakibara (Hellsing, Sailor Moon Super S) sarà la Boss.

Maaya Uchida (High School DxD, The Promised Neverland) sarà il Gatto Nero.

Le musiche sono state curate da Aida Shigekazu: alla opening (della quale si può ascoltare un assaggio nel video), intitolata Steal!!, collabora il gruppo alternative giapponese SPARK!!SOUND!!SHOW!!, mentre la ending, Ready, è interpretata dal gruppo pop Urashimasakatasen.